SUUR FOTOVAATLUS | Eesti Rahvusballeti eriolukord: kes kokkas varvaskingad jalas, kelle tugipuuks sai kapiuks ning kes julges häälekaid hüppeid teha? 

„Kandsin koduse treeningu ajal varvaskingi vaid korra, sest pelgasin, et naabrid hakkavad kaebama,“ tunnistab tantsija Abigail Mattox, et varvaskingad tuli eriolukorra aegu kappi panna. „See oli minu jaoks probleem, sest muutis ka hüppamise kahjuks võimatuks.“ Seevastu leidis ta endale kohe uue hommikurutiini. „Käisin pargis jooksmas, tegin seal ka HIIT-trenni, seejärel kodus pilates ja siis juba balletiharjutused. Eriolukorra suurimaid plusse oli see, et nii palju imelisi ballettmeistreid postitas veebi tasuta tunde! Tipptantsijad, kelle käe all õppimisest võib üksnes unistada, olid ühtäkki minu enda kodus arvutiekraanil!“

Mattox naerab, et lisaks kodusele jõutreeningule pühendus ta karantiini aegu ka korteri renoveerimisele ning sai sellestki vägeva füüsilise koormuse. Küll ei olnud tal kodus stanget, kuid siingi oli leidlikkusest abi: „Minu tugipuuks sai mu kapiuks! See oli pisut keerukas, kuna uks sulgus ja avanes iga mu liigutuse peale, ent arvan, et tänu kiuslikule uksele suutsin oma tasakaalu parandada ja õppida mitte tugipuule lootma.“

Eriolukord andis veel ühe õppetunni, mille eest Mattox saatust tänab: „Kõlab naljakalt, aga olen söönud tervislikumalt kui kunagi varem! Meie töögraafik on teinekord vägagi hullumeelne ja siis on keeruline tervislikku menüüd järgida, sest aega napib. Nüüd oli aega ka toitu nautida ning süüa siis, kui tõesti näljatunne kallale tuli. Tunnen end praegu küll väga tervena - nii füüsiliselt, vaimselt kui emotsionaalselt. Kuigi see aeg oli keeruline, on meil kindlasti palju õppetunde sellest kaasa võtta. Mis peamine - karantiin aitas mul uuesti keskenduda ja end värskendada.“

Tantsija Anthea van der Ham: „Ükski põrand ei tohiks meid tantsimast takistada.“

Anthea van der Ham Foto: Stanislav Moshkov

„Leidsin omaenda kodust tugipuu, mis näeb peaagu välja kui päris,“ särab tantsija Anthea van der Ham. „See on muu suur aknalaud, mis oli väga stabiilne ega vedanud kunagi alt! Pealegi sain selle toel treenides ka päevitada.“ Küll ei olnud sama kindlaks treeningkaaslaseks kodupõrand, mis polnud varvaskingade jaoks kaugelt parim: „See on väga libe, kuid see ei takistanud mind katsetamast ja treenimast. Asi, mida meie, tantsijad, peame oskama, on kohanemine iga olukorraga, millega silmitsi seisame. Kui põrand on libe, proovime olla ettevaatlikumad ja oma liigutusi rohkem kontrollida - ükski põrand ei tohiks meid tantsimast takistada. Õnneks olid mu naabrid lahked ega kurtnud kunagi tekitatud müra üle.“

Igal juhul hoidis ei lasknud van der Ham end eriolukorrast heidutada. Kui ta mõistis, et teatripaus kestab kauem kui nädala, otsis ta üles mõned tuttavad solistid Münchenist ja koos tehti igal hommikul veebitrenni. „Sellest kujunes uus rutiin, iga päev kell 11–14.30. Kindla plaani järgi, mis aitas lõbusal viisil vormis püsida.“ Et tantsijal pole kodus hiigelsuurt peegelseina, mis annaks võimalikest lisakilodest kohe märku, pole ta ka kaalutõusu pärast muretseda võtnud: „Juhul, kui olen kosunud ja seda näen, küll ma siis nende kaotamise eest hoolt kanda oskan.“