Vaido Neigaus: inimesed on mulle öelnud, et ma ei peaks eksisteerima ja nad tapavad mu ära 

Vaido on juba aastaid avalikult ja ilma häbita öelnud, et on homoseksuaal. Ta räägib, et hakkas oma seksuaalsest orientatsioonist aru saama umbes 12aastaselt. „Tol ajal selliseid teemasid koolis ei puudutatud ja mul oli nendest tunnetest väga raske rääkida, sest kogu aeg korrutati, et poisil peab olema pruut. Mul läks enese leidmisega kaua aega ja ma ei julgenud sellest kellelegi rääkida. Ma lausa tundsin, kuidas see mu hinge närib. Mul on hea meel, et lõpuks räägitakse koolides erinevatest peremudelitest ja sellest, et eksisteerivad ka homoseksuaalid. Usun, et Eesti riigis nendel teemadel rääkimine on samm edasi.“