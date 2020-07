Inga Lunge: „Läks väga palju aega, enne kui sain aru, kuivõrd äge on elus olla.“ 

Raamat kannab nime „Ma kirjutan Sulle“ ning sai alguse kirjastuse palvest midagi sellelaadset kirjutada. „Aga ma arvasin, et teen seda siis, kui olen vana.“ Märgilisest ülesandest hoolimata Inga end vanaks veel ei pea. „Usun, et suur osa arengust on veel ees ja on, kuhu poole liikuda, mida edasi uurida ja kogeda.“