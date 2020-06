Raha üle? Mart Haber ja Taivo Piller annavad oma luksusliku ja kalli korteri üürile 

Korterisse jääb sisse kõik eluks vajalik, kodutehnika, autot saab parkida sisehoovis ning lubatud on isegi hästi käituvad koduloomad. "Oodatud on pikaajaline, stabiilne ning maksejõuline elanik," seisab kuulutuses. Sisse saab kolida alates 1. septembrist ja odav see lõbu olema ei saa - lisaks üürile tuleb tasuda ka 6000eurone deposiit ning 3000 eurot vahendustasu maaklerile.