Printsess Märtha Louise saab tapmisähvardusi 

Märtha Louise'i sõnul on talle ja Durekile tehtud tapmisähvardusi, "sest me oleme koos". "Meile on nädalast nädalasse öeldud, et inimesed ja pereliikmed häbenevad meid, sest oleme teineteise välja valinud."

Printsess on veendunud, et vastuseis tema armusuhtele biseksuaalse Los Angelese šamaaniga tuleneb põhiliselt rassismist. "See, et ma olen šamaan Dureki sõbratar, on näidanud, kuidas valgete ülevõim toimib ja kuidas ma ka ise olen mustanahalistest inimestest alateadlikult mõelnud ja nende suhtes käitunud."

Märtha Louise'i sõnul hoitakse Durekist eemale. Tema sõbrad kahtlustavad, et staaršamaani jutt kubiseb valedest. See olla ilmselge rassismi märk. Printsessi sõnul peetakse Dureki heasüdamlikkust kahtlaseks. Märtha Louise'i kallimale on öeldud, et tema jaoks pole lauas kohta, ja kõrgel positsioonil inimesed on keeldunud temaga (koroonaeelsel ajal) kätlemast.