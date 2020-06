Üks maailma edukamatest Youtube'i tähtedest arreteeriti 

Meediatähe temp oli paljusid ärritanud. Pauli arreteerimist nõudvale petitsioonile oli neljapäeva hommikuks alla kirjutanud ligi 30 000 inimest. "Miljonär Jake Paul rüüstab kaubanduskeskust, et saaks sellest Youtube'i video üles panna ja oma rikkust suurendada," kirjutas üks juutuuberi käitumist kritiseerinu Twitteris. Paul ise kinnitas pühapäevases säutsus, et ükski tema seltskonna liige ei osalenud rüüstamise ega vandalismiga. Nemad olevat hoopis veetnud terve laupäeva, protestides rahumeelselt "ühe kõige võikama ebaõigluse vastu, mida meie maal iial nähtud on".