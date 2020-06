Mihkel Raud rassismist Ameerikas: minu tumedanahalised sõbrad ütlevad, et neil on raskem tööd või eluasemelaenu saada 

Mihkel elab oma naise Liina, poja Joosepi ja tütre Mirjamiga Chicagos. Seal oli Mihkel ka siis, kui protestid algasid, hetkel on ta töö tõttu aga Milwaukees. “Protestid on tõesti rohkearvulised ja inimesi on tänavatel järjest enam. Paar päeva tagasi marssisin ka ise koos protestijatega Milwaukees, aga näiteks eile aknast välja vaadates oli inimesi meelt avaldamas juba kolm-neli korda rohkem. Protestijate hulk kogu aeg suureneb, vaatamata sellele, et tegelikult asjad, mida nad nõuavad, on saavutatud: kõigile neljale politseiohvitserile, kes George Floydi mõrvas osalesid, on tänaseks esitatud süüdistus ja nad on vahi alla võetud,” räägib Raud.

“See ei ole esimene kord, kui rassismi ja politseivägivalla vastased meeleavaldused on läinud suureks. Protesteerimine ja meeleavaldused on Ameerika ühiskonnas väga tavalised - kui vaatame ükskõik millist suurt ajaloolist pööret USA-s, on sellele alati eelnenud massilised protestid,” tõdeb Raud, et midagi ebatavalist praegu ei toimu. “Praeguste sündmuste puhul on aga ebatavaline ja pretsedenditu valitsuse reageerimine protsestile. Washington DC-s on reaalselt armee ja sõjavägi tänavatel. President Donald Trump on reageerinud sündmustele väga ebaadekvaatselt, samas on ta juba saanud ka tugevalt vastasseisu kabinetiliikmetelt ehk Eesti mõistes ministritelt. Just valitsuse ebaõige käitumine on põhjus, miks inimesed järjest rohkem tänavatele meelt avaldama tulevad.”

Mihkel räägib, kuidas paar päeva tagasi Washington DC-s aeti rahumeelsed meeleavaldajad pisargaasi ja kumminuiadega laiali, et president saaks fotograafidele kiriku ees poseerida. “See on põhjustanud siin tohutut pahameelt ja olnud kriitiline pöördepunkt. Ma usun, et meeleavaldused, mis said alguse George Floydi mõrvast, on tegelikult paisunud millekski suuremaks.”

“Mul on raske öelda, kui tõsiseks on rassism USA-s kujunenud, sest ma ei ole tumedanahaline. Aga tõepoolest, nii kummaline kui see ka ei ole, on aastakümneid tagasi alguse saanud diskrimineerimist tänaseni tunda. Minu tumedanahalised sõbrad väidavad, et neil on raskem eluasemelaenu saada või töökohale kandideerida - näiteks, kui tööandja peab valima kahe võrdselt kvalifitseeritud töötaja vahel, kiputakse eelistama valget. Seega rassism on Ameerikas reaalselt olemas!”