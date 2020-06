Riigikogu liige Peeter Ernits liigub uue kaaslanna seltsis 

Omavalitsuses poliitiliselt aktiivne keskerakondlane Kersti ütles, et on Peetriga väga hea sõber, temaga hingeliselt seotud ja abielus: "Meie elupaigad on erinevates kohtades ja see tähendabki distantsi. Oleme küpsed inimesed, kes iga päev ei peagi ninapidi koos olema." Peeter Ernits ei kinnitanud ega lükanud ümber seda, et tema abielus valitseb kriis.