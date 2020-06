Näitleja Allan Kress lahutas abielu  

Allani jaoks on praegu kõige olulisem, et vanemate sassis suhted ei segaks nende laste - 2aastase tütre Aleksandra Tadeita ja 4aastase poja Tadeo Aleksanderi - turvalisust ega arengut. "Kaaslased valivad inimesed oma ellu vabatahtlikult ja vastastikuselt, kuid lapsed oleme siia ellu kutsunud ja kui võtta heaolu aluseks klassikaline peremudel, siis lahkumineku puhul on kõigi esmane kohus leida neile kehvade variantide hulgast parim lahendus. Pole ka välistatud, et juba lahkuminek on parem lahendus," leiab Allan.