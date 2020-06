Alari Kivisaar enda eetrist eemaldamise petitsioonist: see asi on üles puhutud! 

Viimane piisk tundliku meelega raadiokuulajate karikasse langes teisipäevahommikuses saates, milles saatejuhid Alari Kivisaar, Kristjan Hirmo ja Maris Järva USAs politsei poolt tapetud mustanahalise George Floydi juhtumit ja sellele järgnevaid massirahutusi kommenteerisid.

Kivisaar ütles eetris, et pole teemasse süvenenud, ent küsis, kas Floyd oli pätt. Selline sõnakasutus ärritas paljusid sotsiaalmeediakasutajaid, kes Kivisaare öeldut rassistlikuks peavad.

Aktiivsemad Twitteri kasutajad pöördusid kommentaari saamiseks SkyPlusi programmijuhi Vaido Panneli poole. Suur pahameel tõusis, kui selgus, et Pannel vastas neile kõigile sõna-sõnalt ühtmoodi.

Petitsiooni algatanud kasutaja @noblackface kirjutab, et raadiomees on rassist ja šovinist, kelle vastu on aegade jooksul esitatud lugematu hulk kaebusi, ning toob välja mõned viimase aja solvavamad Kivisaare tsitaadid.

"Palume SkyMedial reageerida sobivalt ja eemaldada Alari Kivisaar raadioeetrist," seisab petitsioonis. "Tema ebasobivate väljaütlemiste kohta on tehtud loendamatuid kaebusi, mis on saanud sõna-sõnalt sama vastuse ning korduvalt on teie poolt kinnitatud, et olukorraga tegeletakse ning saatejuhtidega on räägitud. Ometi juhtub see jälle ja jälle ja jälle. Soovitame Alari Kivisaare asemel palgata raadioeetrisse laiema silmaringiga inimesi, kes suudaks teha nalja ilma teisi rasse, naisi, vähemusi solvamata."

Õhtuleht uuris Kivisaarelt, mida ta asjast arvab. "Ma ei kommenteeri," ütles saatejuht. "See asi on lihtsalt üles puhutud ja mu laused kontekstist välja rebitud. Ma ei osale selles avantüüris," sõnas ta.