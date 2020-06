Inimesed Johannes Käbin. Kas eestlastele parim võimalik valik? Heimar Lenk, ajakirjanik , täna, 22:30 Jaga: M

EESTI ESIKOMMUNIST: EKP keskkomitee esimene sekretär 1950.–1978. aastal oli Johannes Käbin. „Õigesti tehti, et maha võeti. Kuhu see kõlbab, et inimene on juba 28 aastat seda vastutusrikast ametit pidanud,“ kommenteeris Käbin memuaarides parteijuhi kohast ilmajäämist. Foto: Mati Hiis

Äsja ilmunud Johannes Käbini mälestusteraamat on ajaloohuvilistele ühtaegu nii kaua oodatud kui ka ootamatu kingitus, millest hakati rääkima juba parteijuhi eluajal. Rõõmustav oli kuulda Johannes Käbini poja Eduard Käbini lubadust eelmise aasta augustis, et mälestused ilmuvad pea. Õhinaga võtsin minagi selle raamatu kätte.