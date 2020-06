Dilaila kolumn | Personaliosakonna saladused 

Nimelt jootsime personaliosakonnas töötavale sõbrantsile piisavalt Portugali sinist veini sisse, et ta oma töö vürtsikamatest osadest rääkima hakkaks.

Näiteks kasutavad inimesed tööl Skype’i massiliselt Armastusesaalina. Mu sõbrantsil on välja valitud märksõnad, mis ping’ivad siis, kui keegi neid tööarvutisse klõbistab. Näiteks „tissid“, „maasikamaitseline libesti“ või „latekskostüüm“. Ning kõik päev läbi erootilisi vestlusi pidavad töötajad on kindlad, et ei jää kunagi vahele. Haah!