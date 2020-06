Lauljatar Inga: karantiiniajal kaaslasega hommikust õhtuni koos olemine oli midagi uut 

Star FM-i hommikuprogrammis antud intervjuus räägib Inga, et suhe ei ole küll värske, kuid on väga hea. Naine tõdeb, et karantiiniajal kaaslasega hommikust õhtuni koos olemine oli midagi uut. "Ma näen, et see aitas, sest harjud mingite äärmuslike inimomadustega ära."

Kroonikale tänavu jaanuaris antud intervjuus paljastas Inga, et jättis praeguse kallima pärast eelmise. "Kui hakkasin endas aru saama, et mu süda hakkab suunda muutma, siis lõpetasin temaga ausalt ära." Too suhe oli Ingal kestnud poolteist aastat.