Reket on muusikaga tegelenud 20 aastat: esinesin juba 16aastaselt 

Varajases eas riime kirjutanud räppar arvab, et kusagil peaks ehk arhiiv veel alles olema. "Üldiselt need riimivihikud katsun alles hoida, peab otsima. Ega see midagi väga sügavat ilmselt ei saanud olla," räägib Reket.

Reketi lood oma kirjutatud eesti keeles ning muusiku sõnul on emakeel täis ilusaid omadussõnu ning lükkab ümber arvamuse, et eesti keel on kinnine ja kuiv. "Eesti keel on vapustavalt ilus keel. Epiteetidest kõiksuguste muude kirjeldussõnadeni ja tunnete jagamiseni."