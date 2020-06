Camila Cabello maadleb obsessiiv-kompulsiivse häirega 

Cabello usub, et ümberkaudsed on siiski tajunud tema distantseeritust. "Kõik mu armsad tajusid ... Ma ei tahtnud, et inimesed, kes pidasid mind tugevaks ja võimekaks ja enesekindlaks - inimesed, kes minusse kõige rohkem uskusid -, avastaksid, et ma tunnen end nõrgana," kirjutas hitist "Havana" tuntud poptäht Wall Street Journalis.

Lauljatari sõnul ütles väike hääleke tema peas, et kui ta oma hingepiinade asjus aus on, võidakse arvata, et tal on midagi viga või et ta ei suuda enesega toime tulla. "Seesama hääleke ütles mulle, et ehk olen ma tänamatu kõige hea eest, mis mu elus on - ja et mu viimase paari aasta lahtise haava varjamine on lihtsaim ja kiireim lahendus."