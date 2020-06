FOTO | Keili Sükijainen jagab armsat pilti vanaisaga 

"Üks mees, kellelt ma oma lolli huumorisoone olen kohe kindlasti pärinud. Vanavanemad on minu jaoks nii olulisel kohal. Nad on need, kelle heade söökide, hoolitsuse ja elutarkustega olen üles kasvanud ning tunnen, et nüüd saan mina olla natuke see, kes neile räägib, mida ma ühest või teisest maailma asjast arvan. Mis paneb mind alati kuidagi eriti vahvalt tundma," kirjutab Keili.