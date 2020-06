„Riverdale'i“ näitlejatar tunnistas oma biseksuaalsust 

New York Posti andmeil kolisid Reinhart ja Sprouse (27) lahku juba enne koroonapandeemiat. Näitlejapaari suhtestaatus tuli ilmsiks "Riverdale'is" Sprouse'i tegelaskuju isa kehastanud näitleja Skeet Ulrichi hiljutises Instagrame Live'i küsimuste-vastuste voorus. Kui keegi Ulrichilt küsis, kas Cole ja Lili on tema meelest nunnu paar, vastas 50aastane näitleja: "Nad olid minu meelest väga nunnu paar." Ka Ulrichi sõbratar toonitas: "Nad olid väga nunnu paar."

2017. aastast kurameerinud paari kohta on viimase aasta jooksul korduvalt lahkuminekukõlakaid levitatud, kuid seni on Cole ja Lili neid kategooriliselt eitanud. Aprillis väideti, et Sprouse oli oma elukaaslast petnud modell Kaia Gerberiga.