Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas julm rahvajutt varaotsijad kohale tõi  

Kuidas julm rahvajuut varaotsijad kohale tõi Tõnis Erilaid , täna, 00:04

„Rakvere valla Laanemõisa küla talupidaja leidis, et tema põllul on vana küüni ahervareme juures öösel taas kord kaevatud. Kas otsijad midagi leidsid, on raske öelda. Sellel vanal ahervaremel ja ümbruses on viimase paari aasta jooksul avastatud rohkesti muinasleide – vanu sõrmuseid, käevõrusid, sõlgi,“ kirjutab Waba Maa 4. juunil 1936 ja lisab, et põldudelt leitud muinasaegsed esemed kinkis peremees muuseumile. Leidude seas olnud väärtuslik omapärane pronksist käevõru ja spiraalsõrmus, millele oli sisse graveeritud mao kujutis.