Neeme Järvi: „Kahjuks on inimkond kisaga harjunud ja seepärast ka sõjad, viha ja ängistus.“ 

Leian, et rahvusvaheline pingeline olukord on selleni viinud, ehkki midagi täpselt selgitada pole võimalik, sest teooriaid on erinevaid.

Aga sõjaolukord see on – maailm muutub kõigi jaoks. Kahjuks saavad eriti ränga paugu muusikud ja kultuur üldse. Kindlasti kaotavad töö miljonid kultuuritegelased ja orkestrite tase langeb. Ilmselt hakatakse neid tasapisi sulgema, sest nad ei too midagi sisse. Eriti Ameerikas.

Suure küsimärgi all on ka suurte festivalide toimumine. Kas järgmine laulupidu üldse toimub?! See viiruseolukord ei pruugi nii kiiresti laheneda, kui me arvame ja loodame. Elu normaliseerumiseni võib minna aastaid.

Olete dirigeerinud 157 orkestrit: erinevad rahvused, erinev temperament ja maailmapilt. Kas see avaldub ka muusikas? Kas ühe orkestri esituses kõlab Mozart teisiti kui teise esituses?

Mozart kõlab alati hästi! Muudeks lugudeks on vaja head akustikat. Vaja ehitada hea akustikaga saale, nagu seda maailmas tehakse ja nagu seda meil ei tehta. Muuseumis pole akustikat ja suurt pinda vaja. Aga ooperile ja sümfooniaorkestrile on suurt, hea akustikaga saali väga vaja, eriti Eestis, sest Eesti on tubli kultuuri- ja muusikariik. Aga me pole siiamaani suutnud sellele tõsiselt mõtlema hakata. Probleem on see, et meie valitsused ja ministrid muudkui vahetuvad, uus valitsus ei tea, mida eelmine tegi. Sageli puudub inimestel, kes riiki juhivad, arusaamine kultuurist ja klassikalisest muusikast. EMTA saali kavandati ja ehitati 20 aastat. Kes kannatas – muusika, õpilased...

Milline on töö ja õnne vahekord dirigendiametis? Muusik on ju kunstnik. Ja kunstnik on haavatav, õrna hingega. Kuidas on kunstnikul võimalik tippkonkurentsis, võitluse keskkonnas toime tulla?

Tipus peab olema hea professionaal. Ei ole võimalik, et oled keskpärane ja juhid maailma mainekamaid orkestreid. Töökust on vaja ja andekust on vaja, ning lisaks oma eriala hästi tunda. Dirigendi puhul tähendab see suurt muusikaliteratuuri tundmist, nooditundmist. Samuti hea tehnika omamist. Ei ole nii, et mida suuremalt vehid, seda parem – orkester ei saa niisugusest aru. Ole viisakas ja konkreetne, ja saa inimestega hästi läbi, ütle pigem häid kui halbu sõnu. Kui haavata saad, ära tee välja, niikuinii on alati kellelgi midagi ütlemist – see on inimestel veres. Kui kriitika on konstruktiivne, tasub see ära kuulata ja järeldused teha. Ka enesekriitika on hea asi: õpi enda vigadest, õpi teiste vigadest, muudkui õpi!