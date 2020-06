Inimesed Angelina võitlused: ma ei peaks mitmel põhjusel üldse elus olemagi Triin Tael , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

UHKES ÜKSINDUSES: Angelina Jolie poolteist aastat pärast Brad Pittist lahkuminekut Briti filmiauhindade jagamisel. Foto: EMPICS/Scanpix

Hüpnotiseerivad sinised silmad ja meelad huuled ennustasid Angelina Joliele läbilööki juba teismeea algul, kuid tema põletas elu nii pööraselt, et see oleks talle äärepealt hukatuseks saanud. Vapustav filmikaunitar on saanud kogeda imelisi armulugusid, aga ka julmi kaotusi.