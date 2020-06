Trafficu laulja Silver Laas telesaaterooli keeramisest: autod on mu hobi! 

Juhiload tegi Silver kohe, kui sai. "Natuke enne kaheksateist saamist läksin autokooli," ütleb ta.

"Nagu paljudel teistel, jäi see venima. Tegin lube kokku kuskil kolm aastat," muheleb Silver. "Viimane otsustav tõuge oli see, et sain esimese lapse, ja siis oli lube juba kähku vaja."

"Aga autoga sõitma õppisin ikka väga noorelt," räägib mees. "Kümne-üheteistaastasena sõitsin maal."

Varem on Õhtuleht kirjutanud, et nii autod kui kaamerad Silverile väga meeldivad.

Nimelt tõdes Silver märtsikuises saates "Õhtu!", et valitsuse välja kuulutatud eriolukord on ka tema teenistust mõjutanud. "Kuna kõik on väga kiiresti arenenud, polegi siin mingeid plaane teha. Järgnevad kuud on täiesti tühjad, kõik, mis pidi seal olema, on kaugemasse tulevikku lükatud või ära jäetud. Muusika on üks hullemaid valdkondi, mis praegu pihta saab, sest mitte midagi polegi teha. Kui üritusi pole, siis ei olegi."