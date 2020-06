Meghan rassismist: „Mu emale on öeldud „nigger“.“ 

USA telesarja "Pintsaklipslased" näitlejanna osales toona kampaanias "I Won't Stand For" ja kandis videos T-särki tekstiga "Ma ei kavatse taluda rassismi". Ema poolt afroameerika päritolu Meghan nentis, et on segavereline. "Enamik inimesi ei saa aru, mis segu ma olen, ja nõnda olen suurema osa veetnud nagu kärbes seinal. Mõned kuuldud rassistlikud sõimud või väga solvavad naljad või nimed on mind väga rabanud," vahendab ajakiri People.

Meghan rääkis, et paar aastat varem oli tema kuuldes ta ema Doriat nigger'iks kutsutud. Ta usub, et teda ennast koheldaks teisiti, kui tema nahavärv nii hele poleks. Näitlejanna meenutas aegu, mil ta emaisa perega Clevelandist Los Angelesse kolis. "Nad sõitsid läbi riigi ja kui nad tegid söögi hankimiseks peatuse, tuli neil olenemata kohast minna tagauksest, et perele toitu saada. Arvasin, et see kõik on jäänud minevikku, aga paraku ei ole."