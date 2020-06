VIDEO | Strippar Marco fallosevideos lööb kaasa ka näitleja Leida Rammo: „Alguses ta ütles, et on selle jaoks natuke liiga vana...“ 

"Alguses ta ütles, et on selle jaoks natuke liiga vana, aga siis sain ta ikkagi nõusse. Leida sai aru, et tema roll videos on kerge. Ta teadis, et tuleb miskit kelmikat. See polnud tal ka esimene kord minu videos osaleda," jutustab uue loo "Fallos" omanik Marco Tasane. Plaanid 96-aastase näitlejaga olid algselt aga veel suuremad. "Meil oli plaan Leida limusiiniga sõitma viia, aga siis mõtlesime ikkagi ümber ja olime õnnelikud, et ta üldse kaasa tegi," avaldab Tasane.