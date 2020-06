VIDEO | Ei või olla! Värske singliga üllatanud salapärane karuduo heitis maskid peast ja pidutses Erich Kriegeriga! 

Raha.pesu.karud on bänd, kes saavutas populaarsuse 2018. aasta juulis oma esimese muusikavideo singliga "See bemm läheb retsilt kiiresti" – praeguseks on sellel YouTube’is pea 700 000 vaatamist ning ka hiljem välja antud laulud juba tugevalt kannul. Tundub, et "Ah sa mait" on hästi ajastatud videosingel sest inimesed on juba mitmeid kuid oodanud, et saaks pidutseda nagu onu Heino oma juubelil!