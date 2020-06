VIDEO | Lauljatar Inga avaldas kaasahaarava singli „Kohe olen seal“: loo sõnum on vabadus 

Inga on oma lauljakarjääri jooksul saanud palju kogemust nii esinemistel kui ka muusika kirjutamises. Eesti keeles sõnade kirjutamine on sellegipoolest tema jaoks korralik proovilepanek. “Kuna eesti keel on väga ilus ja omanäoline, on alati suur vastutus sõnu ritta seada ning see nõuab rohkem tööd ja vaeva. Kui aga lõpptulemus toob rahu, siis on tunne õige ja tahaks seda ka inimestega jagada,” sõnab Inga.