Endine alluv kaebas Sarah Jessica Parkeri kohtusse 

Heather Holt väidab teisipäeval New Yorgi osariigi ülemkohtusse antud hagis, et näitlejanna, tema äripartner George Malkemus ja nende firma jätsid talle maksmata ületundidega teenitud palga. Süüdistus puudutab ajavahemikku 31. detsembrist 2018 kuni 1. märtsini 2020. Seda, kui palju Holtile võlgnetakse, pole New York Posti teatel kohtuasjas kirjas. Naine jõuab saamata jäänud palka, intressi, kahjutasu ja trahvi.