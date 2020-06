Inimesed 14AASTANE SUUNAMUDIJA: tahan näidata noortele, et lahe olemiseks ei pea hängima keskustes, jooma ega suitsetama Keit Paju , täna, 22:30 Jaga: M

TAVALINE TEISMELINE: Marie Tauts on 14aastane Tartu tüdruk, kelle sotsiaalmeediakarjäär sai alguse juba kolm aastat tagasi. Kuigi ta peab ennast tavaliseks teismeliseks, kelle suurema osa ajast võtab enda alla kooliskäimine ja tantsutrennid, jälgib Instagramis tema elu pea 20 000 inimest. Foto: Erakogu

„Ma ei teinud Instagrami kontot ega jaga oma tegemisi, et kuulus olla. See pole üldse minu meelest oluline. Mulle ei meeldi, kui seda silti mulle külge kleebitakse. Tore, kui on noori, kellele ma eeskujuks olen, aga ma ju pole elus veel midagi saavutanud,“ räägib 14aastane Marie Tauts, mis motiveerib teda suunamudimisega tegelema ja paljude inimestega oma elu jagama.