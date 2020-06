„Teneti“ täht kurnavatest võtetest: „Vahel ei suutnud ma voodistki tõusta.“ 

Pärast võtete lõppu oli Washington - Hollywoodi suurkuju Denzel Washingtoni poeg, kes tegi endale nime Spike Lee filmiga „BlacKkKlansman: Must mees klannis“ (2018) - täiesti kurnatud ega suutnud enam kui kuu aega joosta.

„Oli päevi, mil ma ei suutnud voodistki tõusta,“ rääkis endine lootustandev Ameerika jalgpallur Esquire'ile. Washington tunnistab, et kui „Teneti“ võtted olid kestnud paar nädalat, kartis ta, et ei suuda neid lõpule viia. „Aga ma ei tahtnud sellest kellelegi rääkida, sest mõtlesin: „Oh, ma olen valmis selle nimel surema.“ See oli nagu NFL (Ameerika jalgpalli profiliiga - toim), sest ma pidin tööst kinnihoidmiseks iga päev platsis olema, ja ma tundsingi end nagu NFLis.“

Washingtoni kinnitusel on Nolani suurejooneline spionaažipõnevik eneseohverdust väärt. Tema toonane mõttekäik oli: „Kui ma isegi mõne kondi murran, ei ütle ma kellelegi midagi enne, kui film valmis.“

Nolan tunnistas ajakirjale, et ehkki ta tavaliselt ei mõtle stsenaariumi kirjutades konkreetsetele näitlejatele, oli Washington jätnud talle telesarjas „Ballers“ ja Spike Lee filmis unustamatu mulje. „Teneti“ käsikirja luues ei suutnud ta noort näitlejat unustada ja kutsus ta kohtumisele. Washingtonist pidi saama pragmaatiline, kuid samas sooja südamega salaagent. Nolanit lummas tema nõtkus ja karisma, aga kasu oli ka sportlasekarjäärist, mille oli katkestanud jalavigastus. Just seetõttu asuski John David näitlejateele. „Tema sportlikkus paistab ka selles, kuidas ta tänaval kõnnib ja räägib ja liigub.“ Režissöör meenutab, kuidas Bondi-produtsent Cubby Broccolit lummas esimesel kohtumisel Sean Conneryga tema panterlik kõnd. „John Davidis on samuti midagi sellist. Ta on erakordselt nõtke.“