FOTO | Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil võidutsenud Mart Sander sai lõpuks auhinna kätte! 

"Kõhedad muinaslood" on lühifilmidest koosnev antoloogia, mis toob vaatajani kõhedaid lugusid minevikust ja tulevikust, armastusest ja hirmust, reaalsest ilmast ja teispoolsusest. "Filmi oli lihtne jälgida ning lood olid arusaadava sisuga, need olid originaalsed ja huvitavad. Näitlejatöö oli väga hea ning tõetruu. Filmidevahelised üleminekud jäid oma huvitava lahendusega samuti silma. Kogupilt oli põnev tervik," resümeeris HÕFF-i žürii .

"See, et meie noorte täiskasvanute põlvkond valis välja just sellise üsna aeglase filmi, kus ei ole kuigi palju action´it, vägivalda, seksi ega isegi verd, näitab, et uuel põlvkonnal on väga hea maitse," ütles Sander oma tänukõnes.