Kuningliku pere otsus: häbistatud prints Andrew'l pole tagasiteed 

Prints Andrew' skandaalid pole vaibunud. Hiljuti selgus, et pärast skandaalset intervjuud lahkunud erasekretärile Amanda Thirskile maksti üle 355 000 naelsterlingi hüvitist, mis tuli printsi heategevusfondist. Lisaks on prints ja tema eksnaine plindris Šveitsi soetatud suusamaja pärast: 18 miljonit naela maksnud mägimaja eest on veel üleval kuuemiljoniline laen, mida ekskaasad pole suutnud tasuda. Väidetavalt on Elizabeth II nõustnud laenu kinni maksma.