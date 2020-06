Kristel Kruustük teisest lapsest: ta on nii armas ja rahulik pisike 

Kristel rääkis veebruaris Kroonikale, et kuigi tulemas on väga eriline aasta, ei plaani ta aega maha võtta. "Praegu on küll selline plaan, et ei ole aega isegi sammu tagasi astuda. Nii palju on teha ja jõudu selleks on palju. Ei näe sellist momenti, et võtaks hetke maha."