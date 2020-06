Värske Miss Ameerika saab kaks aastat valitseda! 

Missiorganisatsioon teatas nüüd, et Camille on esimene naine, kes saab Miss Ameerika tiitlit kaks aastat hoida - koroonapandeemia tõttu jäetakse tänavutalvine võistlus ära.

"Mõistsin, et minust saab nüüd ilmselt "Kuldvillaku" küsimus," naeris kaunitar ajakirja People intervjuus. "See on täiesti vapustav." Kuid Camille lisas, et ta polegi nii üllatunud, sest ongi harjunud kõike tavapärasest erinevalt tegema.