„Teneti“ täht kurnavatest võtetest: „Vahel ei suutnud ma voodistki tõusta.“ 

"Oli päevi, mil ma ei suutnud voodistki tõusta," rääkis endine lootustandev Ameerika jalgpallur Esquire'ile. Washington tunnistab, et kui "Teneti" võtted olid kestnud paar nädalat, kartis ta, et ei suuda neid lõpule viia. "Aga ma ei tahtnud sellest kellelegi rääkida, sest mõtlesin: "Oh, ma olen valmis selle nimel surema." See oli nagu NFL, sest ma pidin tööst kinnihoidmiseks iga päev platsis olema, ja ma tundsingi end nagu NFLis."