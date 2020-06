Kristel Aaslaid näosaates tumedanahaliseks kehastumisest: ma ei viinud kokku, mida selline number tegelikult tähendab 

"Viimaste sündmuste taustal tunnen, et peaksin adresseerima üht oma minevikus tehtud rumalat viga, mis on mind pikalt närinud. Tol hetkel, kui mina võtsin näosaatest osa ja kehastusin suurest austusest Ella Fitzgeraldiks, ei teadnud ega viinud kokku, mida selline number tegelikult tähendab - kavatsused olgu olnud, mis tahes," kirjutab Aaslaid Instagramis.

"Rumal ja ignorantne inimene. Nüüd tean paremini. Praegu on õige aeg õppida ja aru saada, mis on meie ümber toimumas, kuula ja kasuta oma häält, et teistelegi teada anda - rumalus ei tohi võita," sõnab ta.