Eesti staarid näosaates tumedanahalisteks kehastumisest: piinlik on nende ees, keda sellega solvasime!

"Silmast silma vestlus on antud juhul ainuõige viis! Ma tahan vabandada päriselt ja siiralt kõikide tumedanahaliste inimeste ees, kelle tundeid olen haavanud ja solvanud, kelle kultuuri olen lugupidamatult suhtunud etendades neid näosaates ja kandes afropatse!” räägib lauljatar Hanna Martinson Instagrami story's.

Samal teemal Inimesed Eesti staarid räägivad rassismiga seotud valusatest kogemustest, Mart Sander leiab, et sotsiaalmeedias toimuv on politseijõududele näkku sülitamine "Võlgnen väga suure osa sellest, mida ma täna teha saan, näosaatele. Sinna minnes aga teadsin väga hästi, et loosirattas on vähemalt üks tumedanahaline artist. Sellega pidime me kõik arvestama ja teadsime seda. Oma lavapartneriks kutsusin Getter Jaani ja tegime Salt‐N‐Pepa't ja seda austusest nende muusika vastu. Mulle väga meeldib see kollektiiv."

Hanna tunnistab ausalt, et ei osanud mõelda, et teeb midagi valesti. “Kui ma seda praegu ütlen, siis see tundub lollus. Ja see oligi. Kui sellest tuli skandaal, et me tegime Salt‐N‐Pepa't, siis ma ei saanudki kohe aru, milles probleem ja miks on sellest tulnud skandaal,” räägib naine.

"Siis lugesin, et me tegime blackface'i. Ma ei olnud sellest midagi kuulnud. Saan aru, kui ma sõidan 50 alal 70ga, siis see, et ma seda ei teadnud, ei tähenda, et mulle ei saaks teha trahvi. Aga päriselt, ma ei olnud sellest isegi midagi kuulnud," lisab ta. "Kohe, kui ma lugesin läbi blackface'i ajaloo ja mida see endast kujutab, siis isegi, kui meie eesmärk ei olnud teha nalja, siis sellele vaatamata tegime me blackface'i."

"Esiteks, mul on ääretult piinlik Getteri ees, et minu kutse peale sinna tuli. Kogu kriitikat, mida ta sai, olin tegelikult mina mina väärt. Aga kõige rohkem on mul seda artisti järele tehes." "Ma ei saa rääkida teiste artistide eest, aga mina seda tänasel päeval kohe kindlasti enam ei teeks. Loodan, et kõik räägiksid sama juttu. Ma otsustasin vaikida. Tunnistan. Täna saan aru, et kui vaikin, on see halb. Ma ei hakka ennast mitte kuidagi õigustama, aga palun vabandust!"

Hanna lisab, et suure loomakaitsjana tahab ta adresseerida probleeme kui need juhtuvad. “Praegu on hetk, kus ma ise olen teinud liiga ja nüüd soovin seda adresseerida. Tahan et kõik saaksid aru, et blackface ei ole kunagi okei olnud.”

Hanna Martinson ja Getter Jaani näosaates Foto: Tiina Kõrtsini