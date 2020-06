Yasmyn rassismist: minu jaoks ei ole okei, kui ütled, et mu vend on pätt, aga mina olen seksikas ja eksootiline 

Kass rõhutab, et rassism ei tähenda ainult seda, kui keegi midagi negatiivset ütleb. "Rassism on ka negatiivsed pilgud, meeste poolt objektiviseerimine ja verbaalne ahistamine. Rassism on enda mitte harimine ning ajaloost kinni hoidmine. Näiteks kuulen palju, et neeger on aegade algusest olnud Eestis teie jaoks normaalne iseloomustav sõna. Aga minu jaoks ei ole! Minu jaoks ei ole okei näha igal aastal telekas valget lauljat/näitlejat blackface'i tegemas! Minu jaoks ei ole okei, kui sa ütled, et afropatsid on lihtsalt soeng! Minu jaoks ei ole okei, kui ütled, et mu vend on pätt, aga mina olen seksikas ja eksootiline! Minu jaoks ei ole okei, kui sa oled mu sõber ja mõtled minust kui sinu black friend'ist," räägib ta, et neid asju ei saa igaüks omapäi otsustada, vaid selle nimel, et ennast harida ja areneda, tuleb koos töötada.