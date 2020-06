Eesti staarid räägivad rassismiga seotud valusatest kogemustest! Mart Sander leiab, et sotsiaalmeedias toimuv on politseijõududele näkku sülitamine

"Igapäevaselt peame mina ja mu vend, Sissi ja Lisa Benita, Sandra Ashilevi, Carl Tuulik ja nii paljud teised tumedanahalised eestlased kogema rassismi meie enda rahva poolt. Inimeste poolt, kellega oleme samas haiglas sündinud ja samade tänavate peal üles kasvanud," kirjutab lauljatar sotsiaalmeedias.

"See probleem ei ole "kaugel"! Kui sa arvad nii, siis on probleem sinus! Mässu point ei ole lihtsalt mässata, kuna üks ment tappis ühe musta mehe! Point on selles, et see on kestnud aastaid ja nüüd on nende piir! Nad tahavad, et neid kuuldaks! Kui sul ei ole midagi isiklikult öelda, et kaasa rääkida, siis jaga seda, mis on juba öeldud, et inimesed näeksid! Palun oleme head inimesed!" paneb Yasmyn kõigile südamele.

Kristina Pärtelpoeg võitleb rassismiga: ta ahistab ja sõimab mind, isegi mu last!

“Mõtlesin pikalt, kas ma teen selle video või mitte, aga tunnen, et tahan oma mõtteid selgitada. Olen paljude erinevate inimestega suhelnud, kes väidavad, et Eestis ei ole rassismi, võib-olla ainult paar üksikut inimest. Ma ei ole sellest teemast rääkinud, aga Eestis on väga palju rassismi, mida kogen tihti!” räägib blogija Kristina Pärtelpoeg oma Instagrami story`s.

Pärtelpoeg soovib, et inimesed saaksid aru, et meie riigis on palju rassismi. “Näiteks on üks meesterahvas mulle viimased neli kuud järjest kirjutanud iga päev postkasti, et ma olen neeger, võiksin tagasi minna sinna, kust ma tulin ja miks ma üldse Eestis olen,” kirjeldab naine. “Kui mõtlete, miks ma seda meest ära ei blokeeri, siis teen seda, aga ta teeb uue konto ning kirjutab uuesti: “Ma olen tagasi! Neeger, kas sa arvasid, et said minust lahti?” Ta ahistab ja sõimab mind, isegi mu last,” võtleb Kristina pisaratega.