Jacko isa 25aastast tütretütart löödi noaga näkku 

Michael Jacksoni isal oli 25 aastat salasuhe Cheryl Terrelli nimelise naisega, kes sünnitas talle tütre Joh'Vonie. Viimase tütar Yasmine elab Las Vegases ja töötab medõena. Noor naine avaldas pühapäeval Instagramis võikad fotod oma vigastatud näost ja kaelast. Tema sõnul hakkas teda tänaval keegi naine taga ajama. Rünnak olnud rassistlik. "Ta hakkas mind noaga taguma. Ütles, et sellepärast, et ma olen negra - muud ma pussitamise ajal ei kuulnudki. Ma ei suuda kaela üldse liigutada. Ma kardan üksi olla."

Yasmine on palunud appi kodanikuõiguste aktivisti Shaun Kingi, sest ründajale esitati süüdistus üksnes peksus surmava relvaga. "Minu meelest on ta ära teeninud süüdistuse mõrvakatses ja lisaks on see vihakuritegu," seletab Yasmine, kelle vanaisa Joe suri 2018. aasta suvel.