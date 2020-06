"Mul on väga hea meel, et lugu lõpuks väljas on. Alustasime Karl-Anderiga loo kallal töötamist juba aprillis ja oleme sellega palju vaeva näinud," kommenteerib Suviste. "Samuti on mul eriti hea meel muusikavideo üle. Olen alati soovinud teha midagi tantsulist ja selle looga see võimalus ka avanes. Samuti olen unistanud video filmimisest kaunis Lõuna-Eesti looduses, mis on lähedal minu sünnipaigale. Tahan tänada kogu oma tiimi, kes selle loo ja video taga olid. Loodan, et inimestele lugu meeldib ja soovin sellega kõigile meeleolukat suve!"