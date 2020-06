PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 2. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Algaval eluaastal võib sisemine pinge olla tugev. Energiat on palju, ent selle kasutamisel on takistusi. Tähtis on tegutseda süsteemselt ning vältida organismi liigset kurnamist. Pereelu on stabiilne ning sul õnnestub kodused tegemised äriasjadega sujuvalt ühendada. Raha teenimiseks on küllaga häid võimalusi.