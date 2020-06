Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas ärimees tahtis lammutada Sangaste lossi  

Uus Eesti lisas 28. juunil: „Ärimees Schein on asunud lossipargist maha võtma põliseid tammi. Siin astusid võimud vahele ja panid pargi maha saagimise seisma. Nagu kuulda, on ärimees nüüd asumas Sangaste lossi lammutustöödele. Loss on ehitatud parimast väärtuslikumast telliskivist. Põrand on tehtud Egiptusest toodud erilisest puuparketist, mis Niili vees immutatud ja on muide nii tugev, et inimese küüs näiteks ei suuda sellele jälge jätta. Siseseinad on tammepaneelist ja punasest puust. Lossis on umbes 100 ruumi suitsulõhnata ahjudega.“