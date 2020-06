Getter Jaani: algklassides olin kogukam tüdruk ja sain oma keha kohta kriitikat 

"Olen emaks saades teinud läbi väga suured muutused, aga ühtlasi hakanud oma keha rohkem armastama. Ma ei ole praegu oma tippvormis, aga see ei morjenda mind sugugi. Muidugi peab vaeva nägema ja trenni tegema, see annab ka hea enesetunde, kuid beebi­ootusega tulnud lisakilod ja voldid on minu jaoks hetkel normaalsed," paljastab mullu mais emaks saanud naine.