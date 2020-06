Inimesed Lepo Sumera tütar Kadri-Ann: isa suri teadmisega, et ta pere jääb koduta Aigi Viira , täna, 22:30 Jaga: M

2. juunil möödub 20 aastat helilooja Lepo Sumera surmast. „Meile tundus, et isa äkksurm oli seotud ka sellega, et ta muretses väga meie korteri pärast. Ta võttis seda väga isiklikult. Loomulikult – kui sa jääd ilma oma kodust, mida oled enda omaks pidanud, seal remonti teinud ja oled end sisse seadnud. Ilma mingi süü tõttu võetakse see sinult ära, siis see oli väga stressav,“ mõtiskleb helilooja tütar Kadri-Ann Sumera. 50. eluaastal lahkunud Lepo Sumera oleks tänavu 8. mail tähistanud 70. sünnipäeva. Foto: Vambola Salupuu

Lepo Sumera on 50aastane mees, kui ta elust lahkub. Ta kukub lihtsalt kokku. Oma kodus. „Süda jäi lihtsalt seisma ja tõenäoliselt juhtus see väga kiiresti,“ ütleb helilooja tütar, pianist Kadri-Ann Sumera. „Tal oli eelnevalt olnud väikesi südamehäireid. Ta käis kontrollis, aga tal ei olnud kunagi olnud infarkti.“ See, mis täna 20 aastat tagasi juhtus, oli esimene ja viimane infarkt, lisab Kadri-Ann. „Ta oli lihtsalt voodist üles tõusnud ja sinnasamma varisenud.“