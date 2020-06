Suri riigipäevahoone kangasse mähkinud kunstnik Christo 

1935. aastal Gabrovos sündinud kunstniku ametlikul Facebooki küljel seisab, et Christo, õige nimega Christo Vladimirov Yavachev, suri pühapäeval. Alati koos oma abikaasa Jeanne-Claude'iga koos töötanud kunstnik oli mees, kes mässis kangasse näiteks Berliini riigipäevahoone, Pariisi kuulsa Pont-Neufi silla ja New Yorgi Central Parki värava. Tema kunstiteosed lähendasid inimesi, seisab Facebooki avalduses. „Christo elas elu täiel rinnal – ta mitte üksnes ei unistanud pealtnäha võimatutest asjadest, vaid viis need ellu.“

INIMESE TEE VEE PEAL: Christo rajas 2016. aastal Itaalias Iseo järvele jalakäijate tee. Foto: SIPA/Scanpix

„Christo ja Jeanne-Claude on alati selgesõnaliselt öelnud, et nende pooleliolevaid kunstiteoseid tuleb pärast nende surma jätkata. Christo soovide kohaselt toimub 18. septembrist 3. oktoobrini Pariisis „Triumfikaar, mähitud“,“ seisab kunstniku kodulehel. 1. juulil avatakse Pariisis Pompidou keskuses Christo ja tema naise Pariisi-perioodile pühendatud näitus.

„Shakespeare ütles meile, et kogu maailm on näitelava, Christo aga näitas meile, et kogu maailm on kunstigalerii,“ kirjutas BBC Newsi kunstitoimetaja Will Gompertz. „Bulgaaria päritolu kunstnikku ei huvitanud steriilsed valged seinad moodsas muuseumis, kus objektid eksisteerivad igapäevaelust lahus. Ta tahtis igapäevaelu kunstiks muuta, sundida inimesi oma ümbruskonda uuesti vaatama ja selle üle järele mõtlema. Ta tegi seda sekkumisega – mähkides mõne hoone, nagu näiteks Berliini riigipäevahoone sinisesse materjali või Austraalia rannikulõigu miljonisse ruutjalga kangasse, muutes mõlemal puhul külmad kõvad struktuurid sensuaalseteks, habrasteks skulptuurideks.“