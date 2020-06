Forbes võttis Kylie Jennerilt noorima miljardäri tiitli 

Kuid nüüd kirjutab ajakiri pommartiklis „Kylie Jenneri valedevõrk - ja miks ta pole enam miljardär“ kahtlusest, et Jenner ja tema tiim on aastate jooksul oma iluäri edu suuremana näidanud ning koguni maksudokumente võltsinud. Lisaks kahtlustab Forbes, et Jenneri ema Kris Jennerile kuulub Kylie Cosmeticsist väike protsent, mis samuti muudab Kylie varanduse väiksemaks.