PALJU ÕNNE! Nele-Liis Vaiksoo perre sündis pisitütar 

"Meie jaoks on tänane lastekaitsepäev erilisem kui kunagi varem, sest meie perre on saabunud pisike printsess!" kirjutab Vaiksoo postituses.

Nele-Liis Vaiksoo andis märtsis teada, et on beebiootel. "See aasta tuleb kevad teisiti, tiu-tiu! ja teisiti, see aasta teisiti, ja kevad teisiti ja tuleb teisiti, tiu-tiu! ja teisiti ja hoopis teisiti,” kirjutab Nele-Liis pildi all, millel on lumikellukesed ja heegeldatud jänku.