ARMSAD PILDID | Nele-Liis Vaiksoo pisitütar sai kahekuuseks  

Nele-Liis Vaiksoo tütar sündis 26. mail ning on saanud nüüd juba kahekuuseks. Lapse nimeks on Loore Maria ning armsaid fotosid tütrest jagatakse ka temanimelisel Instagrami lehel.

Loore Maria sünnist andis laulja teada lastekaitsepäeval, kus avaldas sotsiaameedias pildi teismeeas pojast koos beebiga. "Meie jaoks on tänane lastekaitsepäev erilisem kui kunagi varem, sest meie perre on saabunud pisike printsess!" kirjutab Vaiksoo postituses.

Nele-Liis Vaiksoo andis märtsis teada, et on beebiootel. "See aasta tuleb kevad teisiti, tiu-tiu! ja teisiti, see aasta teisiti, ja kevad teisiti ja tuleb teisiti, tiu-tiu! ja teisiti ja hoopis teisiti,” kirjutab Nele-Liis pildi all, millel on lumikellukesed ja heegeldatud jänku.