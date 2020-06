Tuntud abituriendid eesti keele eksamist: pea oli laiali otsas 

Merilin Mälk, laulja

Kuidas eksam läks? "Enam-vähem," ütleb Merilin rõõmsalt. "Kuna veel tulemust ei tea, ei kujuta ette. Eks praegune emotsioon on, nagu ikka, kaheldav," naerab Merilin. "Kohutav närv tuli sisse alles siis, kui ma päriselt sain aru, et nüüd on juba vähe aega eksami lõpuni jäänud. Mul tuli liiga palju sodimist ja oleksin võinud tööjaotust paremini kavandada. Aga ma arvan, et sain hakkama ja tuleb ilus tulemus. Eks me näe!"

Merilin ütleb, et veel on tulemas matemaatikaeksam, mida ta küll üldse ei oota. Ühtlasi tuli Merilinil teha uurimistöö, mis valmis veidi aega tagasi. Muusikainimesele kohaselt oli töö teemaks singli lansseerimisplaani väljakujunemine. "Muusikaline teema ikka!" ütleb Merilin.

Merilin Mälk Foto: Martin Ahven

Laulja sõnab, et talle tulnud korrakski pähe, et eksameid ei peaks tegema. "Minu jaoks on gümnaasium niigi topelteluna välja kujunenud ja kõik on nii kaua kestnud," ütleb Merilin, et pidi superstaarisaates osalemise tõttu koolist palju puuduma. "Ma arvan, et kui teeksin seda kõike kunagi hiljem, oleksid tulemused halvemad," ütleb ta.

Mis pärast gümnaasiumit edasi saab? "Hea küsimus!" ütleb Merilin. "See on üsna lahtine. Mingisugused mõtted on: kindlasti võtan endale eralauluõpetaja. Lõpetasin WAFi ära, edasi tahaksingi intensiivsemalt muusikat õppima hakata ja kursusi võtta, et muusikalisi põhitõdesid tundma õppida," ütleb Merilin, et eesmärk on laulukirjutamine sujuvamaks muuta.

"Võib-olla selle kõrvalt midagi käsitööga seotut teha," sõnab laulja. "Eks näis! Praegu on veel natuke segased ajad."