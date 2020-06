YOUTUBE'I SUPERSTAAR: isata kasvanud mees avaldab vahvaid õppevideoid 

Kahe täiskasvanud lapse isa Rob (55) rääkis ajakirjale People, et kasvas ise ilma isata ning see on üks põhjusi, miks ta rajas tänavu aprillis Youtube'i kanali "Dad, How Do I?" "Olin teismeline, kui isa mu hülgas, ja pärast seda otsustasin, et mina ei tee seda oma perele ilma pealgi. Nüüd loon videoid asjust, mida oleksin tahtnud nooremana osata."