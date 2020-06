Armastatud multifilmisarja jutustajat tabas äkksurm 

Angelise agent ütles BBC Newsi teatel, et Michael oli surnud laupäeval ootamatult oma kodus, kus ta viibinud koos oma teise abikaasa Jenniferiga.

Liverpoolist pärit Angelis oli 1980. aastatel mänginud mõjukas draamasarjas "Boys from the Blackstuff", kuid hilisemas elus oli ta tuntud "Auruvedur Thomase" jutustajana. Michael oli 1991. aastal võtnud armastatud multifilmisarja jutustaja rolli üle The Beatlesi tähelt Ringo Starrilt.